ARMAS KLÕPS | Christin-Amani Kiivikas tähistas pisipoja minisünnipäeva: mu elu armastus

"Mu elu armastus," kirjutas ta postituse pealkirjas, jagades Instagramis kaunist jäädvustust. "No ebareaalselt nunnu," imestab üks kommenteerija. "Armas pisike ja kaunis emme," seisab järgmises kirjutises.

Amani teatas möödunud juuli lõpus, et on lapseootel. Tema kaaslane on ehitusvallas töötav Siim Haljand.