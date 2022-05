Spekulatsioonid koguvad tuure: kas Eurovision leiab aset hoopis linnas, mida ei osatud varem pakkudagi?

Reedel algasid ka vestlused Euroopa ringhäälingute liidu ja Ukraina Rahvusringhäälingu vahel. Viimased on küll lootusrikkad, et saavad järgmisel aastal ise võistlust võõrustada, kuid korralduslik pool peaks saama stardipaugu sisuliselt nüüd ja praegu. Kuid sõda on ju alles käimas...

Nüüd on suurtes Eurovisionile keskendunud veebiväljaannetes kerkinud esile hoopis kolmas linn, mis oleks tegelikult ideaalne koht, kus lauluvõistlust korraldada. Seal on juba olemas kõik selleks, et järgmise aasta maikuus delegatsioone, ajakirjanikke ja tuhandeid fänne vastu võtta. Samuti on sinna ehitatud uus kontserdipaik, millel on suur side komöödiaga "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".