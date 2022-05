Eurovisioni sohiskandaali ring laieneb? Rumeenia üritab uppuvale laevale tõmmata veel kolm riiki

Möödunud nädalal avaldatud teates kinnitas Euroopa ringhäälingute liit (EBU), et sohiga on vahele jäänud Aserbaidžaani, Gruusia, Poola, Rumeenia, Montenegro ja San Marino ekspertidest koosnenud žüriid. Võis arvata, et nende teineteisele punktide jagamise skeem oli keeruline ja isegi vaatlejate jaoks raske läbi hammustada, kuid tegelikkuses oli kogu süsteem väga lollikindel ning seda ei suudetud isegi varjata.