KUUM KLÕPS | Grete Griffin heitis riided seljast ja eksponeeris kaunist bikiinikeha

Veebruari alguses vastas Griffin Instagrami jälgijate küsimustele ning kahe lapse ema kohta tuli välja nii mõndagi uut. Näiteks on Grete lasknud oma välimust natuke muuta.

"Ma sain huultesse täitesüstid umbes kaks aastat tagasi. Nad kestavad ainult 12–18 kuud ja ma pole rohkem neid saanud, mis tähendab, et need on praeguseks hetkeks peaaegu lahustunud," selgitas Griffin.