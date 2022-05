Kate'i ja Williami rasked ajad: Prantsuse meedia teatas lahkuminekust, paari kehakeel andis juttudele hoogu juurde

Väljaanne MSN avaldas möödunud nädalal täiesti vale sisuga artikli, milles väideti, et Kate on nende ühisest kodust välja kolinud. Lugu eemaldati ja väljaanne Newsweek otsustas uurida, kust selline tõepõhjata lugu üldse alguse sai. Avastati, et selle oli algselt avaldanud üks Prantsuse väljaanne, kes ütles hiljem avaldatud vabanduses: "See lugu on tõepoolest vale ja avaldati kogemata. Võtame selle praeguseks oma veebist maha."