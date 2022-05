Will Smith on selgeltnägija? Näitleja tegi mõned kuud tagasi antud intervjuus pöörase ennustuse

Nimelt jõudis voogedastusplatvormile Netflix David Lettermani vestlussaate "My Next Guest Needs No Introduction" uus hooaeg. Üheks intervjueeritavaks on uutes episoodides ka just Will Smith, kuid tema osa filmiti mõni aeg enne skandaalset vahejuhtumit Oscarite jagamisel.

Seetõttu ei tule seal ka näitleja äkiline käitumine jutuks, kuid 53-aastane kuldmehikese võitja räägib seal hallutsinatsioonidest, mis teda on kummitanud.

Nimelt tunnistab Smith, et ta on proovinud psühhoaktiivset taimeteed nimega Ayahuasca. Näitleja sõnul hakkas ta selle taime mõju all ette kujutama asju ning üks tema hallutsinatsioonidest oli see, et ta kaotas oma karjääri ja varanduse.

"Ma otsustasin, et see (Ayahuasca – toim) on midagi, mida ma sooviksin proovida," selgitas ta oma otsust tarvitada antud teed. Intervjuus kirjeldab ta, kuidas see pani teda tundma, nagu kaks olevikku oleksid samal ajal päriselt käimas.

Kuid karjääri kaotamisega seotud hallutsinatsioonid olid Smithi jaoks vastuvõetamatud. "See oli minu jaoks kõige põrgulikum mentaalne kogemus kogu minu elus," tunnistas ta. "Ma järsku nägin, kuidas kogu mu raha oli minema lendamas."

Teda intervjueerinud Letterman sai näitleja tunnistama, et Smith kardab oma karjääri kaotada ka päriselus. Filmistaari sõnul tundis ta antud hallutsinatsiooni nähes vajadust oksendada.