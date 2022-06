Maris Kõrvits sõprusest Carola Madisega: oleme hommikuni tantsinud, austajate eest ära jooksnud

Raadiosaatejuhid Carola Madis (35) ja Maris Kõrvits (43) tutvusid ligi kakskümmend aastat tagasi raadiotööl. Maris meenutab, et enne kui ta Carolaga isiklikult ja nägupidi tutvus, oli ta juba tema päevade sisutekitaja, sest Carola tolleaegne peika oli Marise kolleeg raadios. „Teadsin, mida nad eile sõid või kuhu järgmisel nädalal lähevad,” muigab Maris. Carola lisab, et sõbraks saadakse aja jooksul, kui elu toob kokku ja midagi ühist ühendab. Neil on palju ühendavaid lülisid.

Maris: Ilusaid ja hullumeelseid mälestusi on väga palju. Suurustamata. Aastaid tagasi istusime palaval päeval pargis ja otsustasin üle tee poest kaks külma siidrit tuua. Carola ei joo alkoholi. Ta palus ühe pudeli enda pihku ja jõi paar lonksu, seejärel vajus mu õlale magama. Kahest lonksust! Ma pidin talle ema järele kutsuma. Oleme USAs kuulsuste peole end sisse smuugeldanud, Floridas puhkusel olles arvatavale alligaatorile üleval toas politsei kutsunud. Selgus, et see oli tegelikult inimene, kuid hirmul on suured silmad. Hommikuni tantsinud, austajate eest ära jooksnud. Koos nutnud, naernud. Päid segi ajanud. Südameid kinni traageldanud. Carola tikkis mu elumustri sisse Henry Kõrvitsa.