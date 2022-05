FOTOD | Kas see on 8-aastasele sobilik? Kim Kardashiani tütre riietus on ajanud inimesed raevu

Kuigi Itaalias lõõmab viimastel nädalatel tulikuum päike ja soojakraadid on 30 ümber, siis Kim oli pulmanädala jooksul üllatavalt palju kaetud. Kui tavaliselt on just tema see pereliige, kes oma riidevalikutega meediasse satub, siis seekord on inimesi pannud kulme kergitama hoopis Northi välimus. Nimelt astus kaheksa-aastane preili Itaalias tänavatele korseti ja pitsist tehtud pükstega. Bravuuri lisas ka karvase kraega pintsak.