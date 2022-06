Ewert Sundja räägib aastatetagusest juhtumist: nutsime emaga, kui talle rääkisin ahistamisest

Bändi Ewert and The Two Dragons solist, mõni aeg tagasi ka soolokarjääri alustanud Ewert Sundja (38) annab intervjuu videokõne vahendusel oma vanalinna kodus. Taustal paistab paekivisein, millel ripuvad The Beatlesi mustvalge foto ja Wiiralti graafiline tüdruk. Paremal on klahvpillid, aknast valgub tuppa soe päikesevalgus. Seal tundub olevat hea atmosfäär – loominguline õhkkond.