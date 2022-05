Billie Eilish avameelselt Tourette'i sündroomist: inimesed arvavad, et ma püüan nalja teha

Eilish sai Tourette'i sündroomi diagnoosi 11-aastaselt. See väljendub tal tahtmatute liigutuste ehk tikkidena, vahendab CNN. "Tavaliselt naerdakse, sest inimesed arvavad, et ma püüan nalja teha. See solvab mind alati tohutult," rääkis ta.

"Mõnda asja sa minuga vesteldes ei märkakski, aga mind kurnavad need väga. Mulle meeldib oma haigusest rääkida, sest see on minu jaoks väga huvitav."

Eilish sõnas, et esinemiste ajal tikid välja ei löö. "Kui ma ringi liigun, pole mul üldse tikke," selgitas ta.

Oma haigusest rääkides sõnas lauljanna, et tegelikult Tourette'i all kannatajaid on imekspandavalt palju. Eilish nende staaride nimesid avaldada ei soovinud, sest nad ei tahtnud sellest rääkida.