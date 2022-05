KLÕPSUD | Kisub kuumaks! Bikiinides Katri Kats võttis võrgutavaid poose

Katri ja Juhani on olnud suhtes juba üle kümne aasta. 2019. aasta paljastas Katri Kroonikale antud intervjuus põhjuse, miks nad abiellunud veel pole. "Me lihtsalt ei raatsi täna oma sissetulekuid pulmade alla panna, sest käsil on palju uut ja põnevat. Pulm peaks ikka olema suur ja kõigile lõbus — Itaalias, näpud püsti, koos sõprade ja perega. Praegu seda võimalust pole, aga püüdleme selle poole."