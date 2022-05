Ott Leplandi elukaaslane tegi talle sünnipäeva puhul vajaliku kingituse: vana hakkas juba ära väsima

Ott tutvus oma elukaaslasega tööalaselt. "Tema töötas TV3s ja mina läksin sinna ühe saate salvestusele külaliseks, niimoodi see asi algas. Sümpaatia oli esimesest silmapilgust. Side meie vahel tekkis kohe ja hakkasime tihedalt suhtlema." Ott lisas, et nende tutvus hakkas loomulikult arenema ja ta tundis, et Andra on tema inimene.

Laulja jagas oma kaaslase kohta ainult kiidusõnu ja on väga rahul, et nad kokku kolisid. "Kui leiad sama veregrupiga inimese, kes sind mõistab, siis aeg lendab. Aasta algul kolisime kokku ja oleme selle otsusega mõlemad väga rahul. Olen ise suhteliselt rahulik natuur ja mulle väga ei sobi, kui mu kõrval on inimene, kes on oma loomult liiga temperamentne. Mulle ei sobi ka selline inimene, kes üritab mind õpetada või mind ümber kasvatada. Ma olen väga kannatlik inimene, kuid tean, et mingi hetk on ka minu kannatlikkusel piirid. Tema on tohutult rahulik, arusaav, mõistev inimene, kes suudab jääda rahulikuks olukordades, kus minul on närv sees. Ta oskab väga hästi mind maha rahustada. See on oluline omadus, mida tema juures hindan," rääkis Ott oma armastatust.