Mis juhtus? Liam Payne läks taas kihlatust lahku

Fännid said Payne’i ja Henry lahkuminekust teada Instagrami teel, vahendab E! News. Üks fänn postitas pildi Liamist, kus ta kallistas naist ning märkis ära, et pildil on Maya, kuid tegelikkuses oli tegemist täiesti teise naisega. Maya aga selliseid pilte näha ei taha. "Palun lõpetage mulle piltide saatmine, kus mu kihlatu kallistab teist naist," ütles ta fännidele. "See ei ole mina ja niigi raske on teada, et selline asi on juhtunud, mul ei ole vaja seda näha," sõnas ta pildi kommentaarides.

Popstaar Payne ja tema tüdruksõber Henry hakkasid kohtamas käima 2019. aastal ning teatasid oma kihlumisest 2020. aasta augustikuus. Vähem kui aasta pärast sõnas Payne, et nende suhe on läbi saanud. Liam tunnistas ühes taskuhäälingus, et ta ei ole väga hea suhetes ning peab enda kallal tööd tegema enne, kui taas kohtingumaailma sukeldub.

Paar otsustas aga ära leppida ja nad andsid oma kihlusele teise võimaluse. Veel kaks kuud tagasi kinnitas Payne, et tema ja Henry on ikka veel paar ning viitas Mayale kui oma kihlatule. "Me oleme ikka veel koos ja me oleme väga õnnelikud hetkel. Kõige õnnelikumad, mis me eales oleme olnud," ütles Liam ajakirjale People selle aasta märtsis.

Maya asjad on ikka veel Liami majas ning uudis lahkuminekust tuli talle üllatusena. Liam liigub juba ringi uue naise Aliana Mawlaga - neid nähti Londoni Heathrow lennujaamas koos. Briti lauljal on varasemast suhtest Cheryl Cole’iga 5-aastane poeg Bear.