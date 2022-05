Kuninganna ratastel! Elizabeth II liikus lillenäitusel ringi golfikärus

Monarh saabus lillenäitusele fuksiaroosas mantlis ning naeratas kohalolijatele. Liikumiseks kasutas ta peene välimusega golfikäru, millega oli tal lihtne sündmusel liikuda. Arvatakse, et tegemist on esimese avaliku sündmusega, kus kuninganna on kasutanud oma uut Daria esmaklassilist golfikäru. Käru on toodetud Taanis, see maksab üle 62 000 naela ning käruga saab sõita üle 50 miili, enne kui see laadimist vajab. "Kuninganna mugavuseks on tehtud muudatusi," kommenteeris Buckinghami palee esindaja käru kasutamist üritusel. Monarhile näidati sündmusel kümmet erinevat lilleaeda, mistõttu oli käru kasutamine õigustatud.