Brooklyn Beckham pakkus oma pulmas külalistele burgereid

Beckham ja Peltz soovisid oma 3 miljonit naela maksma läinud pulmas pisut raha säästa. Selleks otsustasid nad külalisi kostitada Ameerika kiirtoiduketi Wendy's burgerite ja friikartulitega, vahendab The Sun. Toitu aitas organiseerida Nicola isa, kes on kiirtoiduketi esimees ja investor.

Uhkes pulmas oli kohal Wendy'si toiduauto, kust pakuti külalistele nii juustuburgereid kui ka kananagitsaid. Toidu eest külalised maksma ei pidanud ning said pulmapeol nautida kiirtoitu. Ühe burgeri hind jääb enamasti alla nelja euro ja nagitsad maksavad tavaliselt kiirtoiduketis pea viis eurot. Friikartulite eest tuleb välja käia üks euro.

Idee pakkuda külalistele burgereid tuli Brooklynilt, kes ise soovib saada kokaks. Pärast pulmi Briti Vogue'ile antud intervjuus sõnas Nicola, et talle kiirtoit meeldis. "Me ei söönud enne Wendy'si toiduauto juurde jõudmist, seega võtsin kolm burgerit," tõdes Peltz. "See oli täiuslik viimane lihv pulmale," lisas Beckham.