Mis juhtus? Meghan Markle’i isa viidi võimaliku insuldi pärast haiglasse

Thomas Markle, kes on töötanud televisioonis valgustajana, jäi kaamera ette Mehhikos, kui ta viidi kanderaamil ja hapnikumaskiga kiirabiautosse. Markle viidi üle riigipiiri Ameerikasse California haiglasse, vahendab Page Six. Väidetavalt ei saanud Thomas insuldi tõttu isegi meedikutega suhelda ja pidi oma sümptomid paberi peale üles kirjutama.

Thomase tütar Samantha Markle kinnitas, et isa viidi haiglasse. "Mu isa taastub haiglas. Palume perele privaatsust, ta vajab lihtsalt rahu ja puhkust," sõnas ta Daily Mailile. "Teda on nii palju piinatud ja ta on nii palju pidanud läbi elama viimastel aastatel mu õe tõttu. See on andestamatu," vihjas Samantha oma kuulsale õele Meghan Markle’ile ja temaga kaasnenud skandaalidele. Samantha ei süüdista isa halvas tervises oma õde Meghanit esimest korda.