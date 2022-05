Eesti missikandidaat sai rahvusvahelisel võistlusel disklahvi

"Tahame selgitada hiljutist probleemi, mis viimastel päevadel sotsiaalmeedias on levinud. Miss Globali korraldusmeeskonna ja komitee nimel oleme häiritud juhtunust ning kahetseme Miss Global Estonia käitumist," sõnas ürituse korraldaja Kishanty Hardaningtyas. Tema sõnul on eestlanna vahejuhtumi tõttu võistlusest kõrvaldatud ning sõnas, et komitee hinnangul on miss reegleid rikkunud. Ta ei soostunud selgitama, milliste reeglite vastu Vassiljeva eksis.