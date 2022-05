Tohoh! Grete Paia kohver haihtus Tallinn-Kuressaare lennul

"Välislendude puhul on kiired ümberistumised ja asjad, et pagas ei jõua õige lennuki peale või ei jõua piisavalt kiiresti õigesse kohta, aga Tallinn-Kuressaare…" oli lauljanna imestunud. Paia hakkas Saaremaal maandudes kiirelt kohvrit taga ajama. Ta helistas Tallinna lennujaama ja uuris, kuhu ta kohver kadus. "Keegi ei tea, keegi ei näe seda. Pole lihtsalt," sõnas ta. Ta lootis, et kohver on siiski kodumaa avardustes kaduma läinud, mitte omapäi välismaale reisinud. "Samal ajal läks mingi lennuk Türki ja kuskile veel. Ma väga loodan, et mu pagas pole lihtsalt ma ei tea kus kohas," ütles Paia Instagramis.