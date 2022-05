Kristjan Hirmol on eriline hobi: see tuli endale ka väga suure üllatusena

"Ega see tuli endale ka väga suure üllatusena, aga igal mehel peab korralik hobi olema. Kes käib kalal, kes sõidab rallit. Miks mina ei võiks koguda nukke? Tegelikult oli see täiesti puhas juhus," rääkis Hirmo.

Mehe sõnul andis hobile mõtte Sky Plus uudistetoimetaja. "Ta paiskas eetrisse uudise, et Barbie on teinud Elton Johni stiilis nuku. Siis kuidagi täiesti juhuslikult olin Amazonis, panin ostukorvi ja ostsingi."