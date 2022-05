"Naabrist parema" finaali eel on pinge suur ning osalejad magamata ja närvis!

Neli osalejapaari on valmis, et esitleda maju, mis valmisid kahest merekonteinerist ning läbisid täieliku muutuse Tallinna Lauluväljakul paiknenud ehitusplatsil. Lauluväljaku juht Urmo Saareoja tunneb heameelt, et „Naabrist parema” juubelihooaja võttepaigaks sai just Tallinna Lauluväljak. „Endiselt on Lauluväljak mitmekülgne paik – suudame võõrustada mitmeid tele- ja filmiproduktsioone üheaegselt ning sealjuures saavad tõrgeteta toimuda ka avalikud üritused,” ütles ta. „Loodan, et sarja osalejad ja püsivaatajad said ka Lauluväljaku kohta uusi teadmisi ning leiavad ikka ja jälle siia tee,“ lisas Saareoja.

Tänaseks TV3 otse-eetris toimuvaks otsustavaks lõpuhääletuseks on valmis Kertu ja Madis, Johanna ja Reio, Sigrid ja Katariina ning Kirke ja Ander. Ärevus enne finaali on suur ning mitmel neist on selja taga suure närvipinge tõttu magamata öö.

Kertu-Liis Haukka ja Madis Kask: elamuste pakkujad Kasekesed

Kertu ja Madis on noored armunud, kes abiellusid sarja võtete ajal. Endi suurimaks tugevuseks peavad Kasekesed seda, et nad oleks justkui loodud üksteisega koostööd tegema. Saatesse kandideerimine oli Kertu õhutusel tehtud julgustükk. Kummalgi paarilisel polnud aimugi, mis imeloom see ehitus võiks olla. "Naabrist parema" saates ehitasid nad tätoveerimissalongi, sest Kertu puutub selle valdkonnaga väga tihedalt kokku.

Johanna Nõupuu ja Reio Moor: perekond püsimatud

Johanna ja Reio on paar juba kaheksa aastat ning vahva pisipoja vanemad. Johanna ja Reio armastavad kõike koos teha ja nende pere motoks on "go with the flow" ehk vooluga minnakse kaasa ning kõik uued põnevad plaanid võetakse pikemalt mõtlemata ette ja vaadatakse jooksvalt, kuidas need siis lõpuks päriselt ära teha. "Naabrist parema" saates ehitasid nad saunamaja.

Sigrid Ojavee ja Katariina Peksar: seiklushimulised sõltumatud itinaised