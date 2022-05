FOTOD | Saate "Naabrist parem" hooaaja võitjad on selgunud! Neist üks pidi suurest õnnest peaaegu minestama

Just nemad saavad mitme kuu jooksul merekonteineritest ehitatud maja päriselt endale. Vōitjapaar oli üliõnnelik.

"Kümnes hooaeg tõi rahva ette julged noored inimesed, kes võtsid ette meeldejääva ja väljakutseterohke teekonna," lausus Signe Suur. "Selle põneva ja emotsionaalse teekonna tulemusel valmis neli väga unikaalset, hubast ja nutikalt ehitatud unistuste kodu."



Finaalsaates toimus kaks hääletust, millest esimeses langesid välja Sigrid ja Katariina ning Kertu ja Madis. Lõpuheitlusse jõudsid Reio ja Johanna ning Kirke ja Ander. Enne vaatajahääletuse tulemuse välja kuulutamist anti superfinaali paaridele võimalus konkurenti kiita. "Reio ja Johanna väiksel põnnil on nende majas nii mõnus vannis käia," nentisid Kirke ja Ander. "Kirke ja Ander on ägedad, sest nad on nii unikaalse ideega lagedale tulnud," tunnustasid konkurente Johanna ja Reio.