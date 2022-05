Ei tunne äragi! Ansambel Trafficu liikmed on uues muusikavideos tundmatuseni muutunud

Traffic on juba varasemalt silma paistnud julguse ja oskusega enda üle nalja teha. Kui 2016. aastal ilmunud loo "Natukene veel" muusikavideos panid mehed selga kleidid ja parukad ning kehastusid naisteks, siis uue loo "Viis hommikut" muusikavideos võib näha ansambli liikmeid soliidses eas meeste rollis vigureid tegemas. "Oleme ka varem enda muusikavideotele lähenenud huumoriga ning otsustasime seda teha ka meie uue looga. Huumor on oluline osa meie bändi dünaamikast ja seda soovime edasi anda ka meie kuulajatele," selgitab Trafficu solist Silver Laas uue muusikavideo idee kujunemist.

Grimmikunstniku Kaia Pihlaku, stilisti Kreete Pillenbergi ja ansambli liikmetega koostöös sündisid muusikavideo viis tegelaskuju. "Kõik muusikavideos figureerivad karakterid on inspireeritud meist endist. Väga huvitav oli ennast ette kujutada mitukümmend aastat vanemana ja saada võimalus see ka üheks päevaks sellises lõbusas formaadis ellu viia," kirjeldab koosseisu klahvimängija Joonas Mattias Sarapuu karakterite loomisprotsessi.

Trafficu uue loo muusikavideo räägib sõprusest ja selle hoidmisest. Ükskõik kui vanaks inimene ka ei saa, sõbrad on need, kes jäävad ning keda tuleb aidata ja meeles pidada. Muusikavideos kokku saanud kõrges eas meestest koosnev sõpruskond on vanusele vastu läinud eneseiroonia ja elurõõmust pakatava energiaga, millega ka üksteist noorena hoitakse.

"Viis hommikut" on ansambli suvine singel, mille autoriteks on Vallo Kikas, Stefan Airapetjan ja Markkus Pulk. Silver Laasi sõnul on tegemist mõnusalt kaasahaarava looga, mis jääb juba pärast esimest kuulamist kummitama. Trafficu uus lugu on olemas kuulamiseks kõikidel voogedastusplatvormidel ning loo muusikavideo leiab YouTube'ist.