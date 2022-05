6 unustamatut hitti, mille tõi maailma mees, kelle Shakira vallandas päevapealt

See oli mõttelend, mis kannustas loo „Get Lucky“ valmimist – ja see valmis vaat et rekordajaga. Hitt jõudis 2013. aastal albumile „Random Access Memories“, kus ka Rodgers ise kolmes loos kitarri mängis, sealhulgas lugudes „Get Lucky“ ja „Lose Yourself to Dance“. „Get Lucky“ edu jahmatas ka kogenud arranžeerijat ennast. „Mul on olnud hitte, mis olid popid vaid Ameerikas, ja mitte mujal,“ rääkis Rodgers toona ajakirjandusele. „Mul on olnud hitte, mil on läinud hästi Suurbritannias, aga mitte mujal. Aga nüüd selline album, mis on kõikjal hitt... See on hämmastav!“