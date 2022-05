VÕRDLE | Justkui kaks tilka vett! "Tõe ja õiguse" näitleja Ester Kuntu ja lauljatar Liisi Koikson on äravahetamiseni sarnased

Värskes Eesti Naise juuninumbris räägib Ester emadusest, juuksuritööst, võitluskunstidest ja muudest suurtest rollidest elus. Kroonikale jäi silma, et Esteri ja Liisi sarnane välimus võib mitmeid segadusse ajada, sest nad näevad välja tõesti nagu õed.

Naistel on sarnased näojooned ja ühine stiilimaitse. Vaata ja võrdle!

Näitleja Ester Kuntu on sündinud 7. augustil 1990. aastal. 2016. aastal lõpetas ta Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli XXVII lennu. Ta on mänginud filmides "Keti lõpp" (Neiu) ja "Johannes Pääsukese tõeline elu" (Nasta).

Laulja Liisi Koikson on sündinud 4. juunil 1983. aastal. 1993. aastal võitis ta "Laulukarusselli" ning sai üle Eesti tuntuks. Ta on laulnud hitiks mitu noorte laulu- ja tantsupidude tunnuslugu, näiteks "Puu on puude kõrgune", "Viire takka", "Tuulevaiksel ööl" jt.