Salajane tüli? Kim Kardashian paljastas, et on pidanud oma peret Kanye eest kaitsma

Uuest osast avaldatud videos selgub, et Kimi endine abikaasa Kanye on aastaid Kimi peret halvasti kohelnud. Nüüd proovib Kim oma perega ära leppida. Ta kahetseb, kuidas Kanye on perega viimastel aastatel käitunud ning vannub, et ei lange kunagi tema tasemele, vahendab Daily Mail.

Avaldatud klipis istuvad Kimi ema Kris ja tema poiss-sõber Corey, õed Khloe, Kendall ja Kourtney koos oma tulevase abikaasa Travis Barkeriga laua ääres ning arutavad asju rahulikus miljöös. Vestlus võtab aga ebamugava pöörde, kui Kim ja Kris saavad mõlemad sõnumi, et Kanye annab peagi välja uue loo. "See tähendab, et ta räägib minust halba ja räägib ükskõik mida minust," selgitab kurvameelne Kim oma segaduses õdedele.

Kimi ema Kris katsub oma tütrele selles olukorras toeks olla. "Sa oled ta laste ema ja oled ta vastu ainult hea olnud. Ühel päeval loevad ja näevad su lapsed kõike. Ja see on miski, mida kõik peavad arvesse võtma," sõnab Kris. Ta lisab, et kui inimesed ütlevad ühe pereliikme kohta midagi halba, teeb see kõigile haiget.

Kim Kardashian vandus, et tema ei lasku kunagi oma eksi tasemele ja sõnas, et Kanye on alati tema peret halvasti kohelnud. Ta vihjas Kanye võitlusele bipolaarse häirega ja nende lahkuminekule, mis Westile sügavalt haiget tegi. "Ma seisin ta eest nii kaua, kuid ma ütlesin, et ma ei lase tal enam teile haiget teha," sõnas Kim kindlameelselt perele.

Kanye West on mitu kuud sotsiaalmeedias rünnanud Kimi, ta ema ja õdesid ning isegi Kimi uut kallimat Pete Davidsoni. Ta on süüdistanud oma eksnaist, et too ei lase tal oma lastega kohtuda ning selles, et Kris ei lubanud tal oma tütre Chicago sünnipäevale tulla. Kanye mainib ühes oma laulus, et soovib Kimi uuele kaaslasele peksa anda. Viimastel kuudel on Kanye siiski sotsiaalmeedias tagasi tõmmanud ning tegeleb väidetavalt oma probleemide lahendamisega.