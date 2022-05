Anni Rahula pühendas abikaasale südamliku postituse: ta on 25/8 meie lainel

"Ma mäletan nii selgelt, et ma lapsepõlves juba olin veendunud, et abiellun hästi hea mehega, kes mind ja me lapsi tohutult hoiab! Olin täiesti veendunud, et nii saab olema. Miks ma nii mõtlesin või uskusin? Pole aimugi! Aga nii ongi!" kirjutas Anni Instagramis, jagades armsat jäädvustust.

Anni sõnas, et tema abikaasa tegutseb lapsega, mängib temaga pidevalt, kuulab tema muresid, toetab ja julgustab teda. "Ta on valmis kõik jätma, kui Rubi teda vähegi palub või vajab. Selline ISA, kelle puhul tuleb kasutada suuri tähti. Ta on 25/8 meie lainel."

"Saadame ta ka peagi üksi puhkama. Meist kahest! Kaks jutukat ja aktiivset naist on nii palju, et ta läheb täitsa üksi reisile. Ma usun, et naudib vaikust seal iga sekund ja saab suurepäraselt hakkama!"

Rahulad avalikustasid aprillis lõpus rõõmusõnumi - pisikesele Rubile on sündimas õige pea väike vend või õde! Anni teatas ootusest Instagrami vahendusel, kuhu ilmusid armsad perepildid, kus tema šiki nahktagi hõlmade vahelt on näha beebikõhtu. "Uuel ilmakodanikul on tähtajaks august ja ootame teda juba väga. Rubi on veel eriti elevil ja hoolitsev, tahab kõik asjad põrandalt emmele ulatada, et ma ise kummardama ei peaks," ütles Anni Kroonikale.

2017. aasta suvel sündinud Rubi tuli Rahulate perre pärast pikka ootust. "See teekond on meie vahel olnud viis aastat, see on päris pikk protsess," selgitas Tomi 2018. aastal ning lisas, et lugu sai tegelikult päris alguse juba kümme aastat tagasi.

Nimelt elas Tomi toona üle mootorrattaõnnetuse, mis hakkas tema elu tulevikus oluliselt mõjutama. Pikka aega ei õnnestunud paaril kahte triipu rasedustestil näha ning see viis nad arsti juurde uuringutele, kus selgus, et õnnetuse tõttu pole Tomil enam võimalik loomulikul teel lapsi saada. "Ma olen viljakas, aga minust see viljakus ei tule lihtsalt välja. Selles oli see probleem," rääkis Tomi.

Rahulad on olnud abielus alates 2013. aasta suvest. Tomil on kooselust lauljatar Ithaka Mariaga tütar Agathe Vega, kes sel suvel tähistab juba 20. sünnipäeva.