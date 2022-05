Head aega, Ellen! Armastatud saatejuht nuttis viimast korda telepublikuga kohtudes

Videos näidati Elleni varasemate hooaegade avamomente ning seda, kuidas publik plaksutab ja elab saatejuhile kaasa lausa 45 sekundit, samal ajal kui Ellen tänulikkusest publikut silmitseb. Ühel hetkel paistis, et telesaatejuht hoiab pisaraid tagasi ja kogub end enne rääkima asumist. Ta pani käe oma rinnale näitamaks, kui liigutatud ta publiku vastuvõtust oli. Ellenit oli viimase saate puhul toetamas ja kaasa elamas tema abikaasa Portia de Rossi , vahendab Hollywood Life.

Elleni tänaõhtuses saates on külalisteks näitleja Jennifer Aniston ning muusikud P!nk ja Billie Eilish, kes aitavad saatejuhil ja koomikul oma telekarjäärile väärika punkti panna. Eelmise aasta mais teatas ta, et tulevane ehk 19. hooaeg jääb talle viimaseks. Viimase hooaja puhul on saates külas käinud mitmed Elleni tuntud ja armastatud külalised. Kohe kätte jõudva suve jooksul lähevad eetrisse episoodid külalis-saatejuhtidega.