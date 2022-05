Cristiano Ronaldo kihlatu ilmus esimest korda pärast poja surma avalikkuse ette

Tundub, et paar hakkab juhtunust taastuma, sest eile külastas Rodriguez Cannes'i filmifestivali. Ta säras hõbedases maani kleidis ning sobitas selle juurde samas toonis kingad ja smaragdist kõrvarõngad.

Ta jäädvustas oma saabumist Prantsusmaale ja kleiti Instagramis. "Aitäh, Cannes," kirjutas naine pildi kohta, kus ta poseerib eralennuki kõrval. Teisel pildil on näha tema imekaunist kleiti mitme erineva nurga alt.

Ronaldo ja Rodriguez on koos olnud aastast 2017. Jalgpallitähel on mitu last - tütred Alana Martina, Eva ja Bella Esmeralda ning pojad Cristiano Jr ja Mateo.