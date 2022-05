Jennifer Aniston paljastas üllatava infokillu tema ja Brad Pitti lahutuse kohta

Kuigi lahkuminekust on möödas pea 20 aastat, siis Pitt ja Aniston on siiani antud teemal võrdlemisi vait olnud. Vahepeal on meespool läinud lahku ka oma järgmisest abikaasast Angelina Joliest ning pärast seda on suhe Anistoniga kõvasti paranenud. Kui naine kolme aasta eest oma 50. juubelit tähistas, oli ka Pitt suurejoonelisele peole kutsutud. Sahistati, et endine paar on end lausa taasleidnud, kuid need kuulujutud pole siiani tõeks osutunud.