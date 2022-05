FOTOD | Harry Styles eelistas Eestit meie naabritele ja kutsus salaja kokku oma suurimad fännid

Sony Music Balticsi turundusjuht Irene Kivi sõnul korraldati üritusi üle maailma, kuid eriliseks tegi selle asjaolu, et Eesti oli ainukene riik neljast (Leedu, Läti, Eesti ja Soome), kes sai Ameerika kontorilt loa üritus korraldada. "Harry Styles on omaette nähtus, meelelahutaja ja muusik, kelle taolist hetkel ei ole, ning asjaolu, et "As It Was" rekordilisi numbreid nii raadiotes kui ka digis tegi, näitab, et tema fännibaas on meeletu ja vankumatu."