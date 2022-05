“Me kindlasti ei tahtnud seda iseendale ega perele teha. See olnuks liiga valus,” selgitab Mari põhjust, miks nad antud teed ei läinud. Tütar sai nimeks hoopis Maria Luna.

“Jesper kutsus mind Mariaks, kui olime Sydneys. Kui tellisime näiteks toitu, siis alati Maria nimele. Kui seal Make Up Store’is töötasin, siis oli mu rinnasildil ka just Maria, kuna pidin liiga palju selgitama, kuidas nime Mari hääldatakse, kust ma pärit olen ja nii edasi... Sain aru, et räägin oma päritolust rohkem kui ripsmetušist, mida pidin müüma. Kui tütar tuli, lõi Jesper käsi kokku: Maria, Maria!”