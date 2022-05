Siim Kallas paljastas, et on naisega nägelenud: vahel üks või teine pool kurjustas teisega

Värskes Kroonikas avavad Kristi ja Siim Kallas oma aastatepikkuse kooselu tagamaid. Selgub, et paari vahel on arusaamatusi esinenud, kuid need jäävad kaugesse minevikku. "Kindlasti ei saa väita, et neid ei ole olnud – nägelemist on olnud. Nooremast peast olid väiksemad, aga vanemast peast ei ole enam neidki. Vahel üks või teine pool kurjustas teisega, aga mulle isegi ei meenu enam, mis põhjustel," sõnas Siim intervjuus ja lisas, et enamasti tekkisid nääklemisest tühiasjadest.