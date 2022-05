Roll "Klassis" kummitab siiani: Lauri Pedaja sai kiusaja kehastamise tõttu sõimukirja

Pedaja kehastas populaarses linateoses Andersit, kes filmi peaosalisi Kasparit ja Joosepit kiusas. Kuigi selle esilinastusest on möödas juba üle 15 aasta, siis film on internetis kättesaadav ning siiani näidatakse seda koolides.

35-aastane näitleja ja sisulooja on vahepeal abiellunud ja saanud isaks, kuid leidub inimesi, kes on tema peale antud rolli tõttu vihased. Üht negatiivset kirja jagas ta ka oma Instagrami storydes. Kirjas seisab: "I just watched "Klass" and I hate you" (ma vaatasin just "Klassi" ja ma vihkan sind - toim.)."