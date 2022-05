Harry ja Meghan naasevad Londonisse: kuninganna andis paarile korralduse madalat profiili hoida

Väidetavalt osalevad Meghan Markle ja prints Harry 3. juunil Püha Pauluse katedraalis toimuvad tänuüritusel ning päev varem võtavad nad osa kuninganna Elizabeth II ametlikust sünnipäevaparaadist. Tavaliselt koguneb kuninglik pere tol päeval Buckinghami palee rõdule, et vaadata lennusõud ning kohale tulnud rahvale lehvitada, kuid sel aastal on Ühendkuningriigi valitseja keelanud Sussexi hertsogipaaril rõdule tulla. Keelu sai ka kuninganna poeg prints Andrew, kes aastaid tagasi skandaali sattus, vahendab Daily Mail.

Troonijuubeli korraldajad on aga Sussexi hertsogipaari peale tulivihased – nende arvates jätab uudis paari naasmisest Suurbritanniasse kuninganna erilise nädalavahetuse varju. Sussexid proovivad kuninganna pidustuste ajal piirata oma avalike sündmuste arvu ning nende sooviks on veeta perega privaatselt aega. Paleega pole nad oma plaane läbi arutanud, kogu suhtlus on piirdunud logistikaküsimuste arutamisega.