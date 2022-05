Karl Killingul on artiste, kellega ta enam koostööd teha ei tahaks

Muusik ja laulukirjutaja rääkis intervjuus, et teda sütitab nii produtsendi kui artistina tegutsemine ja need vahelduvad tihti. "Adrenaliin, mis sa laval esinedes saad, kui inimesed laulavad su laule kaasa – seda ei saa mitte millegi vastu vahetada. Ent kui tekib võimalus produtseerida inimesele, kellega olen tahtnud koostööd teha viimased paar aastat, on see täpselt samasugune feeling," sõnas ta.

Ta paljastas, et tal on artiste kellega ta enam hea meelega koostööd ei teeks. "Eestis on artistidel hästi lihtne ära tõusta. Uustulnukad kipuvad endast ehk natuke liiga palju arvama. Seda on hästi lihtne läbi näha," ütles Killing ja lisas, et Eesti tegijatega muusikat kirjutades pole ta ühegi ülbe inimesega kokku puutunud.