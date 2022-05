Näitleja Alo Kõrve käib uneprobleemide leevendamiseks Männiku karjääris ujumas

Aega, mis kulub Kõrvel linnast koju sõitmiseks, kasutab ta mõtlemiseks, millest tema sõnul näitleja töö suuresti koosneb. Siiski tõdeb ta, et pidev edasi-tagasi saalimine võib ka veidi tüütuks muutuda. "Käin iga päev koduteel Männiku karjääris ujumas, juba kuus aastat. Vetteminekuks olid omad põhjused, olin unega hädas. Tööga ei kaasne ainult aplaus ja lilled, vaid ka pinged ja seletamatute põhjustega hädad," ütles ta intervjuus. Tema jaoks on ujumisest saanud omaette rituaal. "See on minu jaoks endaga ja loodusega koos olemise aeg, mis ka tegelikult annab vaimse sirutuse," lisas ta.