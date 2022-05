Tõnu Kaljuste elust Naissaarel: tühjal saarel on suur väljakutse jätkata muusikategevust

Kaljuste sõnas Õhtulehele antud intervjuus, et Naissaar muutus tema jaoks oluliseks siis, kui temast sai vabakutseline dirigent. "Oli põnev ja suur väljakutse jätkata muusikategevust peaaegu et tühjal saarel, toona oli seal vist vaid paar püsielanikku. Kultuur võib omada sedavõrd suurt jõudu, et paneb inimesed liikvele ning muusika ja teater võib täita ka tühja saare – Nargenfestival on seda kindlasti tõestanud," sõnas ta.