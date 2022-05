Khloe Kardashian räägib kõik südamelt ära: Tristani petmisskandaalid murdsid mu enesekindluse

Taskuhäälingus tuli teemaks see, et muidu vapper Khloe Kardashian on läbinud muutuse - nüüd võtab ta asju rohkem südamesse. Kardashian vihjas, et see on tänu tema endisele kaaslasele ja internetikiusajatele. Kui Kardashiani pere telesaade "Keeping up with the Kardashains" teles alustas, ei olnud olemas sotsiaalmeediat, kus teised inimesed oleksid saanud tema narratiivi kontrollida.

Ka tema avalikud lahkuminekud Tristan Thompsoniga on meelemuutusele hoogu juurde andnud. Mäletatavasti pettis Thompson naist kaks korda, kui ta paari ühist last ootas. Viimane petmisskandaal mõjus naisele niivõrd hullult, et ta pidi kiirustama haiglasse sünnitama. Paar suutis raskest olukorrast läbi tulla, kuid eelmisel aastal ilmsiks tulnud skandaal oli viimane piisk Khloe karikasse – Tristan oli teise naisega lapse saanud. "Asjad minu ja Tristani vahel murdsid mu enesekindluse. Kõik sadas mulle korraga peale ja raske oli seda maha raputada," tõdes telestaar saatejuht Amanda Hirschile.

Khloe igatseb oma endist mina taga ja soovib, et ta saaks olla sama muretu, kui ta varem olnud on. Tema arvates mängib asjas rolli meedia. "Enne olid asjad nii palju rohkem lõbusamad. Nüüd, kui ma postitan pildi või mõne naljaka video, siis meedia võtab sealt iga viimsegi detaili välja ja teeb sellest uudise, mis on täis valesid," tõdes Kardashian ja lisas, et kardab ka intervjuusid teha.

Tema tütre True isa Tristan jääb aga alatiseks Khloe ellu. "Ta on väga hea isa Truele ja see on ainus, millele ma pean temaga suheldes keskenduma. Me suhtleme True pärast, me helistame Truega talle ja tema helistab meile ja kõik toimib vastastikku.“

Khloe Kardashian tõi selguse majja ka selles osas, mitu iluoperatsiooni ta teinud on. "Ma tahan, et kõik teaksid, et ma olen ainult ninaoperatsioonil käinud, mul pole vaja selle kohta valetada." Ta lükkas ümber kuuldused, et on läbinud 12 näooperatsiooni. "Mind häirisid kuulujutud, kus inimesed ütlesid, et ma olen käinud kaheteistkümnel näooperatsioonil. See solvas mind. Ma ei saanud aru, miks inimesed midagi sellist arvavad," ütles Khloe ja lisas, et võibolla mõtleb ta näooperatsioonile tulevikus, hetkel ta noa alla minna ei soovi.