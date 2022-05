Ärev hetk võtteplatsil: Mark Wahlbergi film pandi laskemoona leidmise tõttu pausile

Berry ja Wahlbergi filmi võtted olid parasjagu käimas, kui need otsustati peatada. Meeskond oli leidnud mõlkis õhupalligaasi kanistri, mis nägi välja nagu päris laskemoon, vahendab Daily Mail. Ühe allika sõnul oli olukord üsna murettekitav ning võtteplatsile kutsuti kohale ka hädaabijõud. "See oli niivõrd ärev olukord, et polnud kahtlustki politsei kohalekutsumiseks, kes õnneks kiirelt kohale jõudis," tõdes allikas.