Tohoh! Endine miss Shanna Moakler pani oma kihlasõrmuse oksjonile

"Ma arvan, et see on kaunis ehe ja see oli tõepoolest minu unistuste sõrmus. Kuid minu jaoks on see peatükk mu elust läbi. Kuigi kunagi tõi sõrmuse kandmine mulle palju rõõmu, siis ma loodan, et see leiab uue kodu ja toob kellelegi teisele sama palju rõõmu," ütles Moakler. Ta lisas, et sõrmuse näol on tegemist ikoonilise ehtega.