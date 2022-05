Intervjuu ja juhuslik taaskohtumine! Elo Mõttus-Leppik paljastab, kuidas oma tulevase abikaasaga tutvus

"Olime vaid mõni nädal põgusalt tuttavad, kui Indrek ütles, et tal on lennupilet Indiasse, kuhu jätab minemata, kui mina temaga kaasa ei sõida. Rääkisin talle, et India on imelise kultuuriga maa, mida tasub kindlasti külastada. See oli väga huvitav aeg meie elus, olime tollal mõlemad vabad ja vallalised."