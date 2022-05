Tanel Padar: üle pika aja tuleb suvi, mida muusikud ja publik on igatsenud

Padar kinnitas, et kui pandeemiaperioodil tuli vahepeal fännide vaid sotsiaalmeedia vahendusel suhelda, siis nüüd tuleb tema hinnangul üle pika aja selline suvi, mida kõik muusikud ja ka publik on igatsenud, vahendab Menu. "Väga paljusid erinevaid põnevaid kohti saab külastaja," sõnas ta.

"Üle pika aja on meil plaanis minna praktiliselt kogu nädalaks Tartusse koos bändiga, rentisime ka elamise bändiga ning oleme siis nädal aega stuudios," ütles Padar ja lisas, et viimased kümme aastat on salvestatud muusikat suuresti nii, et üks salvestab midagi kodus ja saadab enda osad ning teine saadab midagi. "Aga tahaks seda tunnet jälle, et samal ajal, kui sinna pilli mängib, siis keegi möliseb midagi kõrval."