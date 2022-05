Tüliõun on maha maetud? William ja Harry suhtlevad taas aktiivselt

Metro kajastab, et vennad teevad iganädalaselt videokõnesid FaceTime`is, kus osalevad ka nende lapsed. Lisaks vahetatakse sõnumeid rakenduses WhatsApp. Allikate kinnitusel saavad nad taas sõbralikult läbi.

Vendade vaheline tüli sai alguse juba mitme aasta eest, kui Harry abiellus Meghaniga ning seepeale tõmbusid viimati mainitud kuningakoja tegemistest tagasi. Praegu elavad nad oma kahe lapsega üldse USAs.

Väljaandele Mirror sõnas üks allikas, et vendadel oli vaja aega, et kogu skandaal maha rahuneks. "Kogu perekond, sealhulgas ka William, oli pettunud Harry ja Meghani otsuses kuningakoja juures lahkuda," nentis ta. "Praegu paistab siiski, et need sündmused on minevikku jäänud ja asjaosalised on edasi liikunud."

Mis puudutab videokõnesid, siis Meghan Markle ja Kate Middleton ühinenud pole. Nad on soovinud, et vennad saaks rohkem aega omavahel veeta. Mäletatavasti pole Kate`i ja Meghani suhted ka kõige soojemad. Nüüd pole nad väga pikalt näinud ega pidanud mängima, et saavad sõbralikult läbi. Taoline distants on tulnud pigem kasuks selle juures, et Harry ja William taas suhtleks. Kõrvalisi pingeid on vähem.

Uuel nädalal lendavad Meghan ja Harry Suurbritanniasse, et kuninganna pidustustest osa võtta. Väidetavalt võib neid näha 3. juunil Püha Pauluse katedraalis toimuvad tänuüritusel ning päev varem võtavad nad osa kuninganna Elizabeth II ametlikust sünnipäevaparaadist. Tavaliselt koguneb kuninglik pere tol päeval Buckinghami palee rõdule, et vaadata lennusõud ning kohale tulnud rahvale lehvitada, kuid sel aastal on Ühendkuningriigi valitseja keelanud Sussexi hertsogipaaril rõdule tulla. Keelu sai ka kuninganna poeg prints Andrew, kes aastaid tagasi skandaali sattus, vahendab Daily Mail.