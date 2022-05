VIDEO | Need õõvastavad karjed! Cardi B-d jahmatas jahi uppumine

Kus täpselt Cardi B ja Offset viibivad, pole teada. TMZ viitab napilt, et ilmselgelt on tegu troopilise sihtkohaga. Lisatakse, et kuulsal paaril on eralennuk, mistap saavad nad endale sobival ajal lennata sinna, kuhu iganes soovivad.

Video ja Cardi B karjed on hakanud sotsiaalmeedias juba oma elu elama. Näiteks on heli lisatud mõne teise sündmuse juurde. Näiteks kaadrid filmist "Titanic", kus too alus upub. Mõned fännid aga on viidanud, et muusik võiks hoopis hakata kommentaatoriks, kes eri sündmusi fännidele vahendab.