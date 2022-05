Meghan Markle pelgab, et eksmees lööb talle noa selga

Mirror kirjutab, et kirjanik Tom Bower plaanib kirjutada raamatu, mis keskendub Meghanile, ta soovib peegeldada tema tegelikku olemus ja just Engelsoni abiga. Ehk too meenutaks raamatus oma suhet Meghaniga ja sedagi, miks kõik lagunes.

Meghan ja produtsendina töötav Engelson hakkasid käima 2004. aastal. Nad abiellusid 2011. aastal ning lahutasid sellest kaks aastat hiljem. Viidati, et neil on ületamatud erimeelsused.

Engelson on varasemalt pihtinud, et abielu lõpuperioodil tundis ta end kui rämpsu - midagi, mis jäänud kinni Meghani kinga alla. Tom Bower sõnas nüüd, et Meghan hülgas Engelsoni, kui ta karjäär hakkas edenema. "Meghan paistab olevat väga ambitsioonikas inimene, samas ka selline, kes midagi ei andesta."

Kuningakoja tegemistega kursis olev Neil Sean hindas, et tõenäoliselt on Meghan paljastava raamatu pärast närviline. "See on tema jaoks ilmselt hirmuäratav," sõnas ta. "Ilmselt on Engelsonil rääkida erakordne lugu. Just tema koges seda, mis tunne oli olla abielus selle näitlejannaga sarjast "Suits"."