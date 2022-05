ARMAS KLÕPS | Grete Griffin tähistab täna sünnipäeva, abikaasa pidas teda meeles südamliku postitusega

Muigamisi märkis ta, et 30 eluaasta juba paistab, mistõttu kinkis ta Gretele igaks juhuks ajamasina. "Aga luban, et sa ei pea seda kasutama, kuna teen kõik endast oleneva, et muuta su ülejäänud elu parimaks osaks su elust," ütles ta ja lisas, et armastab Gretet.