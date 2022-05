Meghani süda on sulanud? Hertsoginna on tegemas sammu, mida paar aastat tagasi poleks osanud oodata

40-aastane prints Harry abikaasa pöördus oma isa lähikondlaste poole pärast seda, kui selgus, et Thomas sai insuldi ning ta pidi haiglaravil viibima viis päeva.

Siiski ei saa loota, et Markle'ite perekonna keerulised suhted täielikult paranevad, sest väidetavalt ei soovi hertsoginna kokku puutuda oma poolvenna Thomas jr ja poolõe Samanthaga. Mõlemad neist on viimastel aastatel üritanud oma õe kuulsuse arvelt ise raha teenida ja rambivalgusesse pressida. Selleks on meediaga jagatud isegi kõige tumedamaid peresaladusi.