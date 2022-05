Katrin Siska paljastas põhjuse, miks ta taasühinenud Vanilla Ninjast juba lahkus

Endine ninjatüdruk paljastas Elmari hommikuprogrammile "Ärka, kaunis maa!" antud intervjuus, et ta on tegutsemas hoopiski Portugalis ja Hispaanias, kus ta on leidnud endale vägagi tasuva töö.

Nimelt on Siska hüpanud pea ees vette kinnisvaraärisse. "Mul on see mõte päris pikalt peas küpsenud. Eestis ja bändi kõrvalt ma nägin, et peab valima ühe või teise suuna, kõike korraga ei jõua. Ühel hetkel otsustasin eriala vahetada ning vahendan nüüd Portugalis ägedaid villasid, uusarendusi, kortereid ning maalappe," selgitas ta.