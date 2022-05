KLÕPS | "Õnnelikult armunud!" Maribel Vääna jagas uue peikaga kuuma suudlust

Maribel paljastas, et tema süda on võetud esmakordselt märtsikuus. "Olen jõudnud oma elus imelisse kohta ning tõesti jagab minuga seda teekonda üks härrasmees," kinnitas noor daam Kroonikale toona. "Suhtlus on alles algusfaasis, aga võin öelda, et olen õnnelik ja hoitud. Elame-näeme."