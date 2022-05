FOTO | Teeb poole noorematelegi silmad ette! Mel Gibson näitas oma vormis keha

Filmi "Kartmatu" staar on hetkel Glasgows, kuhu ta lendas ühe ürituse jaoks, kuhu said kõik soovijad kalleid pileteid osta selleks, et Gibsoniga kohtuda ja pilte teha. Viimati külastas näitleja Šotimaad 28 aastat tagasi ning ta on varem tunnistanud, et ei mäleta antud külastusest suurt midagi.